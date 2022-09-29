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Manisa'da trafik ve ulaşım Soma'da görüşüldü

Yerel 29.09.2022, 14:32
Manisa'da trafik ve ulaşım Soma'da görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım Komisyonu, “İlimiz sınırları içerisinde ulaşım ile ilgili sorunların çözülmesi için ilgili dairesiyle birlikte çalışma yapılması talebi” maddesi kapsamında Soma ilçesinde toplandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Trafik ve Ulaşım Komisyonu, Komisyon Başkanı Salih Tekeli başkanlığında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Hizmet Binası’nda toplandı.

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Duman, Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever, servis temsilcileri, Cenkyeri Aydan Kooperatifi, Soma Minibüsçüler Kooperatifi, ticari taksi temsilcileri, şehir içi taşıma temsilcileri ve Soma Şoförler Odası Başkanı Osman Gündoğan katıldı.

Toplantıda, ilçedeki J Plaka, T plaka ve toplu ulaşım araçlarının durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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