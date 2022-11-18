Manisa'da Tekeliışıklar'ın su sorunu çözüldü

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Soma ilçesine bağlı Tekeliışıklar Mahallesinde içme suyunun verimini ve kalitesini arttırmak amacıyla yeni açılan sondaj devreye alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve 17 ilçede kaliteli ve verimli içme suyu sağlamak adına yatırımlarına devam ediyor.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Soma ilçesine bağlı Tekeliışıklar Mahallesinde yeni sondaj kuyusuna pompa montajı gerçekleştirilerek mahalle sakinlerine kaliteli ve verimli su imkanı sağlandı.