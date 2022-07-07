Manisa'da tarımsal sulamaya 22 milyon TL'lik destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün girişimleriyle Büyükşehir Belediye Meclisinden alınan kararla tarımsal sulama kooperatiflerinin desteklenmesi amacıyla devam eden 10 milyon TL tutarındaki yatırımlara ek olarak 12 milyon TL’lik kaynak ayrıldı.MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik destek ve projeleriyle öne çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sulama destekleri için de önemli adımlar attı.

Bugüne kadar geniş yelpazede yüzlerce çalışma ve proje hayata geçiren ve 70 milyon TL gibi rekor bir bütçe ayıran Büyükşehir, tarımsal sulama kooperatiflerinin desteklenmesi ve böylelikle tarımsal sulamanın verimli bir şekilde yapılması amacıyla 12 milyon TL’lik kaynak ayırdı.

Gıda ürünlerinin üretilmesi ve tüketicilerin ihtiyaçlarının yeterli ve ekonomik olarak karşılanabilmesi için tarımsal üretimin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tarım ve tarıma dayalı sektörlerin desteklenmesi noktasında üzerlerine düşeni yapmanın gayretini gösterdiklerini ifade etti.

Küresel ısınmaya bağlı her geçen gün artan kuraklık sebebiyle su kullanımındaki kayıp kaçakların azaltılması ve su tasarrufunun sağlanması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Ergün, "Açık sulama sistemlerinin kapalı hale getirilebilmesi için sulama kooperatiflerine ve çiftçilerimize sulama desteklerimiz artarak devam etmektedir. Bu amaca destek olmak ve çiftçilerimizin gelirlerinin yükseltilebilmesi için tarım sektörüne desteklerimiz artarak devam etmektedir. Çiftçi örgütlerinden bir tanesi olan sulama kooperatiflerinin desteklenmesi amacıyla da yatırımlarımız artarak devam etmektedir" dedi.