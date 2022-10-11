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Manisa'da tarımsal sulama projeleri sürüyor

Yerel 11.10.2022, 16:38
Manisa'da tarımsal sulama projeleri sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal sulamada kullanılmak üzere 7 mahallede çeşitli büyüklükte betonarme su deposu ve betonarme üzeri açık havuz yapımı için yüklenici firma yetkilileri ile sözleşme imzaladı.MANİSA (İGFA)  - İl genelinde tarımsal üretimin artması ve verimliliğin sağlanması amacıyla projelerini hız kesmeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulama amaçlı su deposu ve açık havuzların yapımına devam ediyor.

Bu kapsamda Alaşehir, Akhisar, Demirci, Kırkağaç ve Kula ilçelerinde çeşitli büyüklükte su deposu ve açık havuz yapımı için sözleşme imzalandı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, yüklenici firma yetkilisi ile gerçekleştirdiği imza töreninin ardından proje hakkında bilgilendirmede bulundu.

Usta, tarımsal alandaki projelerin sürdüğüne dikkati çekerek, "Bu kapsamda Alaşehir ilçesi Şahyar Mahallesine 300 metreküplük betonarme su deposu, Akhisar ilçesi Çobanhasan Mahallesine 300 metreküplük betonarme su deposu, Demirci ilçesi İmrenler Mahallesine 100 metreküplük betonarme üzeri açık havuz, Kırkağaç ilçesi Halkaavlu Mahallesine 100 metreküplük betonarme üzeri açık havuz, Kula ilçesi Emre Mahallesine 100 metreküplük betonarme üzeri açık havuz, Demirci ilçesi Sayık Mahallesine 200 metreküplük betonarme üzeri açık havuz, Demirci ilçesi Mahmutlar Mahallesine de 200 metreküplük betonarme üzeri açık havuz kazandıracağız. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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