Manisa'da suda kayıp-kaçak yüzde 34'e indi

MASKİ, yüzde 54 olan kayıp-kaçak su oranını yüzde 34’e indirdiMANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa’da 6 siyasi parti temsilcisinin il genelindeki kayıp-kaçak su konusuyla ilgili yaptığı açıklamaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

476 milyon TL’lik su faturasının vatandaşlara yansıtıldığı iddialarına da açıklık getiren Aydınyer, MASKİ’nin 2020 yılındaki ham su gelirinin 200 milyon TL olduğu belirterek, MASKİ kurulduğunda yüzde 54 olan kayıp kaçak oranı yapılan yatırımlarla yüzde 34,52’ye düşürüldüğünün altı çizdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa TV'de katıldığı programda, Manisa’da 6 siyasi parti temsilcisinin il genelindeki kayıp-kaçak su konusuyla ilgili yaptığı açıklamalara açıklık getirdi.

Yapılan açıklamaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Aydınyer, “Su kayıp-kaçaklarını en aza indirmek için gerek içme suyu hatlarında gerekse de içme suyu depolarında büyük yatırımlar gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu noktada yapılan yatırımların ve eldeki verilerin aksine 6 siyasi partinin İl Başkanları tarafından güncel olmayan bilgiler verilerek kamuoyunu yanıltmaktadır.” dedi.