Manisa'da sondaj kuyu panolarına bakım

MASKİ Genel Müdürlüğü Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar mahallesinde vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlayan sondaj kuyusunun elektrik panosunu yeniledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşanmaması adına bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar mahallesinde bulunan sondaj kuyusunun elektrik panosunu baştan aşağıya yeniledi.

Mahallelerde hayata geçirilen çalışma sayesinde olası elektrik arızalarından kaynaklı su kesintisinin önüne geçildi. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “İl genelinde vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu sağlamak adına faaliyete geçirilen sondaj kuyularımızın elektrik kaynaklı sorun yaşamaması adına incelemelerimizi sürdürüyoruz. Günümüz şartlarına uygun olmayan ve arızalara neden olabilecek elektrik panolarındaki sorunları en aza indirmek ve vatandaşlarımıza arızaları yansıtmamak adına yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu doğrultuda ekip arkadaşlarımız ile birlikte gece gündüz görevimizin başındayız” dedi

