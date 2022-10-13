Manisa'da sağlıklı içme suyu için 7 ilçede altyapı hazırlığı

MASKİ Genel Müdürlüğü, hanelere daha kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için 7 ilçeyi kapsayan 17,5 kilometrelik içme suyu terfi ve isale hattı ihalesine çıktı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 7 ilçeyi kapsayan içme suyu terfi ve isale hattı döşeme işi ile ilgili bilgileri meclis kürsüsünden sıcağı sıcağına paylaştı.

Başkan Ergün, 17,5 kilometrelik içme suyu terfi ve isale hattı döşeme çalışması ile hanelere daha kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için ihaleye çıktıklarını vurguladı.

Başkan Ergün yaptığı açıklamada, “İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde 17 bin 500 metrelik terfi ve isale hattı döşeme işimiz kapsamında ihalemizi bugün gerçekleştirdik. İşimiz kapsamında Ahmetli Merkez, Alaşehir Erenköy Mahallesi, Akhisar Kurtulmuş, Hacıishak ve Sarılar Mahalleleri, Saruhanlı Paşaköy Mahallesi, Soma Tekeliışıklar Mahallesi, Demirci Hırkalı ile İcikler Mahalleleri ve Gölmarmara Ayanlar Mahallesinde hat döşeme çalışması yapacağız. Mahallelerimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.