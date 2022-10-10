Manisa'da öğrenciler arıların dünyasına yakın keşif

Manisa'da ilköğretim düzeyindeki öğrencilere arıların dünyasını tanıtmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Çalışkan Arılara Merhaba’ projesi kapsamında Uncubozköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezindeki öğrencilere arı dünyası farkındalık eğitimi verildi.MANİSA (iGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ‘Çalışkan Arılara Merhaba’ projesi kapsamında Uncubozköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezindeki öğrencilere eğitim verildi.

Arıların, bitkilerin tozlaşmasına ve biyolojik çeşitliliğe katkısı üzerindeki önemini anlatmak üzere verilen eğitim programına öğrencileri projenin hazırlayıcısı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay da katıldı.

Proje eğitmeni Hüseyin Balkaya, öğrencilere arıları yakından görebilecekleri gözlem kovanı ile arıların dünyasını anlatırken, çocuklara tek tek bal tadımı yaptırıldı. Eğitim sonunda her öğrenciye Arkadaşım Arıcı kitabı ve yapboz armağan edildi.