Manisa'da motopomp arızaları kesintisiz gideriliyor

MASKİ Genel Müdürlüğünce, Saruhanlı Merkeze içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda arızalanan motopomp sistemi yenilenerek vatandaşların su kesintisi yaşamamasının önüne geçildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından Saruhanlı Merkeze içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda meydana gelen arıza kısa süre içerisinde müdahale edilerek giderildi.

Yapılan çalışma ile vatandaşların su kesintisi yaşamalarının önüne geçildiğini ifade eden Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ise, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gerek yeni pompalarımızı devreye alıp gerekse arızalanan pompalarımıza yerinde müdahaleler yaparak yeniliyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında da çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz” dedi.