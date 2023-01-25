Manisa'da modern sistemlerle kesintisiz hizmet

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki içme suyu sondajlarına enerji sağlayan elektrik panolarını yenileyerek altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 2022 yılında da 67 adet panonun tadilatı yapılırken, 82 adet yeni panonun tesislere montajları gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın tamamına kesintisiz içme suyu temini için yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda MASKİ, sondaj ve motopomplara enerji sağlayan elektrik panolarında yenileme çalışmaları yürütüyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki çalışmalarla, 2022 yılında 67 adet panonun tadilatı yapılırken, 82 adet yeni panonun tesislere montajları gerçekleştirildi. Emniyet sistemleri ile donatılmış yeni panolar sayesinde, olası arızalar önlenerek enerji veriminin artırılması amaçlanıyor. Bu çalışma ile muhtemel kesintilerin de önlenmesi sağlanıyor.

“SONDAJLARA ENERJİ SAĞLAYAN SİSTEMLERİ SAĞLIKLAŞTIRIYORUZ”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa’nın tamamına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek amacıyla yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Manisamızın 17 ilçesindeki vatandaşlarımızın içme suyu konusunda sıkıntı yaşamamaları için sürekli projeler üretiyoruz. İl genelinde açtığımız yeni sondaj ve gerçekleştirdiğimiz depo bakım onarımlarının yanı sıra, bu sondajlara enerji sağlayan sistemleri de sağlıklaştırıyoruz. Bu amaçla 2022 yılında da 67 adet panonun tadilatı yapılırken, 82 adet yeni panoyu da tesislerimize entegre ettik. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, modern sistemlerle kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlamak adına tüm ekiplerimiz ile sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.