Manisa'da mobil ikram aracından pilav hayrı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlıklarda, mevlidlerde ve hayırlarda kullanılması amacıyla hizmete alınan Mobil İkram Aracından vatandaşlara pilav hayrında bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Mevlid Kandili dolayısıyla yeni alınan mobil ikram aracı ilk kez kullandıklarını belirten Başkan Ergün, Tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutladı ve yapılan hayırların yüce Allah katında kabul olması temennisinde bulundu.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Camii’nde kıldığı Cuma namazı ve esnaf selamlaşmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Manisalılara pilav ayran ikramında bulundu. Pilav dağıtımında Başkan Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Funda Solak, Başkan Danışmanları ve Daire Başkanları, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen pilav hayrı öncesinde Hacı Bayram Camii Emekli İmamı Hafız Bilal Demiryürek tarafından Kuran’ı Kerim okundu, dualar edildi.

Ellerin hep birlikte semaya açılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, meydanda bulunan vatandaşlara seslendi.