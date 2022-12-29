Manisa'da mobil ikram aracı öğrencilerin yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mobil İkram Aracı ile Manisa Emniyet Müdürlüğünün ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlediği trafik eğitiminde görev alarak, öğrencilere sıcak çorba, görevli personel ile vatandaşlara da sıcak içecek ikram etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen eğitime öğrenciler büyük ilgi gösterirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de öğrencileri ve görevli personeli unutmadı.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Mobil İkram Aracı ile çocuklara ve görevli personellere sıcak çorba ve sıcak içecek ikramı yapıldı.

Öğrenciler, öğrenci velileri ve personel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.