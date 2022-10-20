Manisa'da minik itfaiyeciler bilgilendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Muradiye Mahallesi Atatürk Ayser Kani Çelikel Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, itfaiye ve çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi Atatürk Ayser Kani Çelikel Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek onlara yangınlara karşı bilgilendirmede bulunarak, itfaiyecilik mesleğini tanıttı.

Ziyarette, minik öğrencilere, itfaiyenin görevleri, çalışma alanları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunulurken aynı zamanda yapılan kurtarma çalışmaları hakkında da bilgiler verildi.

İtfaiyecilik mesleğinin de tanıtımının yapıldığı ziyarette öğrenciler yangının oluşumu, nedenleri, yangın esnasında yapılması gerekenler ve yangın tedbirleri hakkında bilgilendirildi. Acil durumda yapılması gerekenler, tahliye ve toplanma noktaları hakkında yapılan bilgilendirme sonrasında öğrencilerin merak ettikleri sorular Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından yanıtlandı.