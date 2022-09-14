Manisa'da Millet Bahçesi'nin proje ihalesi yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, projesinin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandığı ve TOKİ tarafından yapılacak olan Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi projesinin ihalesinin yapıldığını, ihaleyi alan firma ile 16 Eylül’de sözleşme imzalanacağını belirterek, hayırlı olmasını diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi projesinin ihalesi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, şehre nefes aldıracak güzel bir projeyi daha TOKİ işbirliği ile hayata geçireceklerini belirtti.

2012 yılından beri kamulaştırmalarını yaptıkları ve o dönemin parasıyla sadece kamulaştırmaya 30 milyondan fazla para harcandığını ifade eden Güzgülü, "Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi projemiz hayata geçiyor. 4 Ağustos’ta ihalesi yapılan projemiz kapsamında 51 bin 255 metrekarelik alanda restoran ve seyir terasları, yürüyüş ve dinlenme alanları ile peyzaj tasarımları yer alacak. İhaleyi alan firmayla da 16 Eyül’de sözleşme imzalanacak. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun diyor, bu bağlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.