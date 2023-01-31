Manisa'da Mıdıklı'nın dereleri temizleniyor

“Daha temiz bir Manisa” için il genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı Mahallesi’nde bulunan iki ayrı derede 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve 17 ilçede dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı Mahallesi’nde bulunan iki ayrı derede 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındı.

Çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Mahalle Muhtarı Mehmet Ali İnce, “Mahallemizdeki iki ayrı derenin olduğu bölgeye yakın tarım arazilerimiz ve yol geçişlerimiz bulunuyor. Temizlik çalışmasıyla beraber yağış sonrası meydana gelebilecek taşkınlar nedeniyle arazilerimiz artık zarar görmeyecek. Araç sürücülerimiz de rahat edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” diye konuştu.