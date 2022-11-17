Manisa'da mezarlıkların güvenliği Büyükşehir'le sağlanıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıkların güvenliğinin arttırılması amacıyla başlattığı himaye tel çit çalışmaları il genelinde sürdürülüyor.MANİSA (İGFA) - Mezarlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği himaye çit çalışması ile mahalle mezarlıklarını güvenli hale getiriyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı'nın yakından takip ettiği çalışmalar doğrultusunda Akhisar'a bağlı Sarıçalı Mahallesi, Dereköy Mahallesi ve Sağrakçı mahallelerinin mezarlıklarında himaye tel çit uygulaması tamamlandı.
Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan ile birlikte tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca himaye tel çit çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Daire Başkanı Orçun Abalı, mezarlıkların güvenliği açısından çalışmaların çok önemli olduğuna dikkat çekti.
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