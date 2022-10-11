Manisa'da mezarlıkların eksiklikleri gideriliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, iç yollarına 780 metrekare kilit parke taş döşenen Aşağıçobanisa ve Karaoğlanlı mahalle mezarlıklarında incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa il genelinde mezarlıkların bakım, onarım ve temizliği noktasında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların eksikliklerini de gideriyor.

Bu kapsamda Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, iç yollarına 780 metrekare kilit parke taş döşenen Aşağıçobanisa ve Karaoğlanlı mahalle mezarlıklarında incelemelerde bulundu.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. İl genelinde mezarlıkların düzenlenmesi noktasında yoğun ve hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Abalı, “Şehzadeler ilçemize bağlı Aşağıçobanisa ve Karaoğlanlı mahalle mezarlıklarının iç yoluna Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca 780 metrekare kilit parke taşı döşendi. Ayrıca Aşağıçobanisa mezarlığımıza musalla taşı da yapıldı. Çalışmalarımızı, Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.