Manisa'da mezarlık çeşmelerine bayramlık bakım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde il genelindeki mezarlık çeşmelerinde bakım onarım çalışması yaparak, bayramda kabir ziyaretine gelecek vatandaşların su sıkıntısı çekmesini önledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların su konusunda sorun yaşamasını engellemek adına gerekli tüm çalışmaları yürütmeye hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda MASKİ, Kurban Bayramı öncesinde il genelindeki kabristanlarda bulunan çeşmelerde bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından tesisatı arızalı olan, zarar görmüş ve kırılan çeşmeler onarılırken, diğerlerinin ise gerekli bakım ve temizlikleri yapıldı. İlçe ve mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, ebediyete göç eden sevdiklerini bayramda ziyarete gidecek olan vatandaşların su sıkıntısı çekmesinin önüne geçildi.

Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, tüm ekiplerin büyük özveri ile mezarlıklardaki çeşmeleri sürekli onardıklarını belirterek, "Bir hafta içerisinde 70 adet çeşmemize zarar verildi. Bu “Kamu Malına” zarardır. Bayram öncesinde de ekiplerimiz zarar gören ve kırılan çeşmeleri onardılar ve bakımlarını titizlik ile yaptılar. Amacımız vatandaşlarımızın ziyaretlerinde su sıkıntısı çekmemesidir" dedi.