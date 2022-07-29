Manisa'da 'Merkez Atıksu Arıtma Tesisleri'ne tam not

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Şehzadeler Belediyesi komisyon üyeleriyle birlikte Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesislerinde ayrıntılı olarak incelemelerde bulundu. Başarılı bir şekilde işletilen çevre dostu tesis komisyon üyelerinden tam not aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Şehzadeler Belediyesi komisyon üyeleriyle birlikte Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkezde 80 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT)’nde incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve MASKİ yetkilileri tarafından komisyon üyelerine atıksuyun dönüşüm süreci ile ilgili detaylı bilgiler verildi.

Öte yandan tesisteki atıksu giriş ünitesinden, havalandırma havuzlarından Sürekli Atıksu İzleme Sistemine (SAİS) kadar arıtım süreci detaylı olarak anlatıldı.

Çıkış suyundan numune alınarak giriş ve çıkış suyu arasındaki fark gösterilerek, laboratuvarda yapılan çalışmalar ve SCADA sistemi üzerinden yapılan iş takibi hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

İnceleme programının son bölümünde ise atıksuyun dönüşüm süreciyle ilgili komisyon üyelerine detaylı sunum yapıldı. Komisyon üyeleri çevreci tesisin başarılı bir şekilde işletilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Gediz’in ve mevcut ekilebilir alanların kirlenmemesi adına atıksuları sağlıklı biçimde arıtmak ve deşarj etmek için hayata geçirilen bu önemli tesiste çalışmaların başarılı şekilde sürdüğünü ifade ederken, "Bugün de komisyon üyesi arkadaşları merkez arıtma tesisi gezdirdik. Evsel atık suların bir gün içerisinde işlenerek nasıl sulama suyu haline dönüştüğünü detaylandırdık. İlgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.