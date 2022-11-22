Manisa'da menfezler güvenli hale getiriliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu’nun Musacalı ve Çampınar mahallelerinden geçen dereler üzerinde bulunan menfez geçişlerinin temizliklerini tamamlayarak güvenli hale getirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların dere ve menfez taşkınlarından zarar görmesini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı ve Çampınar mahallelerinde bulunan menfezlerin temizlik çalışması tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince tamamlanan çalışma sayesinde, yağışlı havalarda akarsuyun menfez ve devamındaki hat içerisinden sağlıklı şekilde akışı sağlanarak vatandaşların can ve mal güvenlikleri koruma altına alındı.

Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Musacalı Mahalle Muhtarı Sait Sezgi, mahalleye yapılan hizmetlerden son derece memnun olduklarını kaydetti.