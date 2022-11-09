Manisa'da menfez çalışmaları sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Işıklar Mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmayla olası taşkınlara önlem alınmakla beraber araç ve yaya geçişi de güvenli hale getirilmiş oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sel ve taşkınlara karşı vatandaşların mağdur olmaması adına menfez yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Işıklar Mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen mahalle muhtarı Sadık Demir, “Mahallemizde yapılan menfez çalışmasından gayet memnun kaldık. Böylece yağışlı günlerde meydana gelebilecek taşkın riski ortadan kalktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz” dedi.