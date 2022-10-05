Manisa'da MASMEK sorumluları yeni dönemi planladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve kurs hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi noktasında toplantı ve ziyaretlerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede hizmet veren MASMEK kurslarının il ve ilçe sorumlularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Her yaştan vatandaşın kendilerini geliştirmek istedikleri ya da meslek sahibi olmak istedikleri alanlarda kurs aldığı MASMEK’lerde yeni dönem planlamalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, devam eden kursların durumu ve kursiyerlerin memnuniyeti de masaya yatırıldı.

Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, il genelinde başarıyla sürdürdükleri eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla toplantı ve ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.