Manisa'da MASKİ 'tasarruf' eğitimlerini sürdürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Gördes ilçe merkezinde bulunan Divan Camii ile ilçe müftülüğüne bağlı Yaz Kur’an Kursuna katılan öğrencilere su tasarrufu eğitimi verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, “Su Tasarrufu Eğitim Projesi” kapsamında ilçelerde bulunan öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Kış aylarında okullarda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek su tasarrufu konusunda bilgilendirme yapan MASKİ, yaz aylarında ise Kur’an Kursu öğrencilerine eğitim veriyor.

Bu kapsamda Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Gördes ilçe merkezinde bulunan Divan Camii ile ilçe müftülüğüne bağlı Yaz Kur’an Kursuna katılan öğrencilere eğitim verdi. Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş’a, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Bayram Fidanoğlu, İlçe Müftü Vekili Halil Tüysüz, Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz ve MASKİ İlçe Şefi Ali Türker Kesici eşlik etti.

Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş tarafından öğrencilere su tasarrufu ile ilgili detaylı bilgi vererek, suyun insanlık için önemini vurguladı.

Eğitimde, son zamanlarda dünya genelinde su kaynaklarının giderek azalması ve kuraklığın artması konusuna dikkat çekilerek, çocukların su tasarrufunu her yerde, her koşulda alışkanlık haline getirmeleri yönünde bilgiler verildi. Eğitim sonunda öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri verildi.