Manisa'da MASKİ'nin ilçe turları sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Alaşehir ilçesini ziyaret ederek Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel ile bir toplantı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerde görev yapan personeller ile bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi almaya devam ediyor.

İlçe ziyaretleri kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Alaşehir ilçesine ziyarette bulundu. Başkan Talip Akbaş, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ile bir araya geldi. İlçede yapılan çalışmalarla ilgili gerçekleşen görüşmenin ardından Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel ile bir toplantı gerçekleştirildi.

17 ilçede bulunan vatandaşların abonelik iş ve işlemleri sırasında sorun yaşamamaları adına var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Talip Akbaş, toplantılarda işlemler esnasındaki aksaklıkların minimum seviyeye indirdiklerini belirterek, 17 ilçede tüm vatandaşların çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini söyledi.