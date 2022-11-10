Manisa'da MASKİ'nin araç filosu güçleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerine eksiksiz hizmet götürmek adına 7 adet transiti araç filosuna dahil etti. Araçların teslim alınmadan önceki son kontrolleri ise İller Bankası yetkilileri ve MASKİ Genel Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen taleplere en hızlı ve en etkili şekilde yanıt verilebilmesi adına araç filosunu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda hem merkezde hem de ilçelerde kullanılmak üzere 7 adet transit daha MASKİ bünyesine dahil oldu. Araçların teslim alınmadan önceki son kontrolleri ise İller Bankası yetkilileri ve Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı teknik personeli tarafından gerçekleştirildi.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde, vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda araç filomuzu 7 transit ile daha güçlü hale getirdik. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet götürme noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.