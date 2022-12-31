Manisa'da MASKİ ekipleri gece-gündüz iş başında

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Yatağan mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda arızalanan motopomp sistemini yenileyen MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların su kesintisi yaşamasının önüne geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların içme suyu tüketimini kesintisiz ve kaliteli hale getirmek adına çalışmalarını il genelinde sürdürürken, arızalanan sistemleri kısa süre içerisinde çalışır hale getiriyor.

Gece geç saatlerde meydana gelen arızanın ekiplerin başarılı çalışmaları ile giderildiğini ifade eden Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyunu ulaştırma noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.