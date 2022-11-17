Manisa'da MASKİ'den kırsal ziyaretler sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Demirci ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesini ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek, muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Demirci ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesine ziyarette bulundu.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir de hazır bulundu. Mahalle muhtarı Ercan Topuz ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.