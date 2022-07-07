Manisa'da MASKİ bayramda da hizmet verece

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, 9 günlük Kurban bayramı tatili boyunca mesaisini sürdürerek vatandaşların yanında olmaya devam edecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bir duyuru yayınlayarak, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince tüm ekipleri ile görevi başında olacak. İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal ile Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde yaşanabilecek olası arızalarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahadaki mesaisini özveri ile sürdüreceklerini bildirdi.

Vezneler ve abone işlerinin çalışma günleri ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, 8 Temmuz Cuma Arife günü saat 13.00’a kadar, 13 Temmuz ve 14 Temmuz ise sabah 08.30 akşam 17.30 saatleri arası veznelerin çalışacağı belirtildi.

Vatandaşların, abonelik hizmetleri ile birlikte gerek fatura ödeme gerekse de kart dolum işlemleri için 17 ilçedeki merkezlerden hizmet verilecek. Bunun yanı sıra vatandaşlar tatil boyunca, MASKİ Pratik, SUMATİK ve MANULAŞ Bayisi Ödeme noktalarından da işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bu kapsamda Soma Bölgesel ısıtma sistemleri de belirtilen tarihlerde hizmet vereye devam edecek.