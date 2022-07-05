Manisa'da kurban satış yerleri Zabıta denetiminde

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, il genelinde belirlenen canlı hayvan satış noktalarında hazır bekliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa'da oluşabilecek olumsuz durumlara anında müdahalede bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, canlı hayvan borsası dışında kurbanlık hayvan satışını da önlüyor.

Vatandaşların huzurlu bir Kurban Bayramı geçirebilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm birimler gerekli önlemleri aldı.

Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de il genelinde belirlenen canlı hayvan satış noktalarında hazır bekliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması için daire başkanlığına bağlı ekiplerimiz görev başında. Kurban satış alanlarında rutin olarak denetlemede bulunuyor. Satış alanı dışında yapılacak kurban satışlarını önlüyor. Bunun yanı sıra kurban kesim yerlerinde de görevli arkadaşlarımız bulunacak. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için görev başındayız” dedi.