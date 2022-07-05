Manisa'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bünyesindeki tüm mezbahalarda kurban kesimlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hazırlıklarını tamamladıMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam ile birlikte Canlı Hayvan Borsası içerisinde bulunan merkez mezbahada incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan İnce, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak, Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile vatandaşlarımızın Kurban Bayramında dini vecibelerini sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirmeleri adına Büyükşehir Belediyemize bağlı olan bütün mezbahalarda planlamalarımızı yaptık. Dini vecibelere uygun olarak kurban kesimlerini yapmak adına ekiplerimiz hazır. Vatandaşlarımız kurban kesimi için başvuru yapmalarının ardından kendilerine sıra verilecek. Uzman ekip ve kadrolarımız, dini vecibelere uygun olarak kurban kesimini yapıp vatandaşlarımıza teslim edecekler. Halkımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi adına biz görevimizin başında olacağız” diye konuştu.

