Manisa'da 'Kulavanta' güvenli hale geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Kulavanta projesi kapsamında 70 dekarı aşkın ekili alanın yer aldığı arazinin etrafını tel çit ile çevreleyerek güvenli hale getirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile birlikte Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi’nde uygulamaya alınan ‘Kulavanta’ projesinin güvenle korunması için gerçekleştirilen tel çit çalışmalarını inceledi.

İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediyesi heyetine Kula Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Kula Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Topdemir de eşlik etti.

Çalışma hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kula ilçesi Körez Mahallesinde lavanta bahçesinin bulunduğu arazinin etrafını kapsayan yaklaşık 1850 metrelik himaye çit çalışması yaparak güvenli hale getirdik. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Proje uygulama alanı ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Kula Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, Körez Mahallesi'nde bulunan hazine arazisinin 10 yıllığına Ziraat Odası Başkanlığına tahsis edildiğini belirterek, "Burada lavanta bahçemizi ve seralarımızı kurduk. 60 dekar civarında lavanta, 10 dekar civarında altın otumuz var. Önümüzdeki süreçte tıbbi aromatik bitkilerin her çeşidini burada denemek istiyoruz. Burada ciddi yatırımlar var. Bunların korunması gerekiyordu. Konuyu Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde ilgili birimlere aktardık. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Arazinin etrafı beton direk ve örme çitle çevrildi. Bu arazinin muhafazası konusunda ve de daha sonrasında kuracağımız projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi konusunda Ziraat Odasına ciddi bir avantaj sağlayacak. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.