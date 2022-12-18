Manisa'da Köprübaşı merkezine sağlıklı su için sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçe mahallelerine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına sondaj çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçe merkezindeki mahallelere yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışmalarına başladı.

Kazı çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanan çalışma sonunda suya ulaşılırsa numune alınacak. Yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.