Manisa'da kesintisiz su için enerji sağlayan trafolara bakım

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçe merkezi ana pompa terfi merkezine enerji sağlayan 400 kw elektrik trafosunu yeniledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde arızalanan elektrik trafolarının değişimi ve bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu ilçe merkezi ana pompa terfi merkezine enerji sağlayan 400 kw elektrik trafosunun yenileme işlemini başarılı bir şekilde tamamladı.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, “İl genelinde sürdürdüğümüz yenileme ve bakım onarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz vatandaşlarımızın hanelerine kesintisiz su ulaşmasını sağlamak. Yaptığımız çalışmalarımız ile bu hedefimize ulaşıyoruz. Ayrıca arızalanan trafoların yenilenmesi ve bakım onarımını yaparken jeneratörler sayesinde enerji kesintisi yaşatmadan çalışmalarımızı başarılı bir şekilde sürdürerek hanelere kesintisiz su ulaşmasını sağlıyoruz” dedi.