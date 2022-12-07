Manisa'da kent estetiği 'motif' gibi işleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyunu korumak düşüncesiyle hayata geçirdiği kurakçıl peyzaj uygulaması, şehir merkezinde Şehir Hastanesi Kavşağı ve Barbaros Mahallesi tren yolu yanında da tamamlandı. Motif gibi işlenen caddeler, çalışmayla yepyeni bir görünüm kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, şehir merkezinde Manisa Şehir Hastanesi Kavşağı ve Barbaros Mahallesi tren yolu yanındaki alanda yürüttüğü kurakçıl peyzaj çalışmalarını da tamamladı.

Tüm Dünya’yı tehdit eden küresel ısınma ve susuzluk tehlikesine karşı su kaynaklarının korunması amacıyla kurakçıl peyzaja yönelen Büyükşehir ekipleri, çalışma yaptığı noktaları motif gibi işlerken, caddelere yepyeni ve modern görünüm kazandırdı.

Su tasarrufunun öneminin bilincinde olarak suyun korunmasını birinci öncelikleri gördüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Şehir Hastanesi kavşağında ve Barbaros tren yolu yanında dolomit taşları ve cüruf uygulamasıyla peyzaj çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler, çalışmalarımızda bizleri mutlu ediyor. İlimiz genelinde uygulamamızı sürdüreceğiz” dedi.