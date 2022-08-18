Manisa'da kardeşlere tecrübe paylaşımına devam

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve beraberindeki heyet Oş Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü binasına ziyarette bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette MASKİ Genel Müdürlüğünün bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla ilgili detaylı sunum yapıldı.MANİSA (İGFA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve beraberindeki heyet kardeş şehir Oş’taki ziyaretlerini ve incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve beraberindeki heyet, Oş Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü binasına ziyarette bulundu.

Su Kanal İdaresi Başkanı Devletbek Kokoçorov ve yönetim kadrosuna, MASKİ’nin bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla ilgili sunum yapıldı. Oş Şehri Su Kanalizasyon Müdürlüğü ise MASKİ heyeti ile işleyişleri ve çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Sunumda 17 ilçe ve tüm mahallerde yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi verildi.

Ayrıca Manisa’da bulunan tüm içme suyu arıtma tesislerindeki, içme suyunun temininden arıtma ve aboneye ulaştırılmasına kadar olan her kısım detaylı olarak görsellerle anlatıldı. Ziyarette ayrıca MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yazılan pompa istasyonlarını görüntüleme yazılımı ve scada sistemleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Sunumun devamında MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının tüm tesislerinden, bugüne kadar yapılan, inşaatı devam ve proje aşamasında olan tüm tesislerden detaylı bir şekilde bahsedildi. Oş’lu heyete atıksu arıtma tesislerinde yıllık arıtılan su miktarları, personel sayıları, İSG ve tesislerin işletilmesi ile ilgili konularda detaylı bilgi verildi.