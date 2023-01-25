Manisa'da Karaçay Vadisi için çalışmalar sürüyor

Yeşil alanların arttırılması noktasında önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Karaçay Vadisi Projesi için de çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği ve şehrin cazibe merkezlerinden bir tanesi olan Atatürk Kent Parkı benzeri yeni bir projeyi hayata geçirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde hayata geçirilmesi planlanan Karaçay Vadisi Projesi için sunum toplantısı yapıldı. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ile Yüksek Peyzaj Mimarı Prof. Dr. Oktan Nalbantoğlu katıldı.

Toplantıda Başkan Cengiz Ergün de bazı ilave ve düzeltmelerin projede uygulanmasını istedi. Öte yandan proje kapsamında Çocuk Trafik Eğitim Pisti ve toplu ulaşım garajının arasında kalan 15 bin metrekare alana çocuklar için terapi amaçlı manej alanı yapılacağı belirtildi. Ayrıca kurtarma faaliyetleri için de köpek eğitim alanı ile İtfaiye ekiplerinin her türlü koşulda eğitim alabilmelerini sağlayacak olan eğitim sahası ve konferans salonunun Karaçay Vadisi Projesi’nin ikinci etabında oluşturulacağı ifade edildi.