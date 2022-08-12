Manisa'da Karaçay Rekreasyon Alanı projesi tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Karaçay deresi bölgesinde başlattıkları Karaçay Rekreasyon Alanı projesini tamamlayarak, Manisalıların hizmetine sunduklarını söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda, Yunusemre ilçesinde başlattıkları Karaçay Rekreasyon Alanı projesini tamamladıklarının müjdesini paylaştı.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki rekreasyon alanında yürüyüş yolları, süs havuzu, büfe, tartan pistleri, aydınlatması ve yeşil alanlarıyla yeni bir sosyal yaşam alanını hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Ergün, "Yaklaşık 9,5 milyonluk bir yatırım yaptık. Vatandaşlarımızın, aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirecekleri projemizin Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Tabi buradaki çalışmalarımız bununla bitmeyecek. Hemşerilerimize yeni bir müjde daha vermek isterim. Çocuk Trafik Eğitim Merkezinden yukarıya doğru büyük bir alanın daha rekreasyon çalışmasını yapacağız. Arkadaşlarımız şuan projelerini hazırlıyorlar. İnşallah en yakın zamanda startını vereceğiz” dedi.

Başkan Ergün’ün açıklaması sonrasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Karaçay rekreasyon alanıyla ilgili videonun gösterimi gerçekleştirildi.