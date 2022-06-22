Manisa'da kanalizasyon personeline 'yeterlilik' eğitimi

Manisa'da MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, il genelinde yürütülen çalışmalarda iş kazalarını sıfıra indirmek, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve saha çalışanlarının 'Mesleki Yeterliliklerinin' sağlanması kapsamında 3 ay sürecek olan eğitim ve kurs programına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası kapsamında, Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve saha çalışanlarının “Mesleki Yeterliliklerinin” sağlanması amacıyla personellere yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

BESOT konferans salonunda verilen eğitimde konuşan Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, personelin bilgi, beceri ve donanımlarına katkıda bulunulmasına özellikle vurgu yaptı.

Başkan Deniz, eğitimlerin üç ay boyunca hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Aynı zamanda kurumumuz altyapı işlerinde gelişen teknoloji ile yenilenen teknik imkanları kullanarak saha çalışmalarımızda personellerimize aktarılacak olup bu doğrultuda kurumun dinamik yapısının güçlendirilmesini hedeflemekteyiz” dedi.

Bu bağlamda eğitim programı kapsamında Kanalizasyon Hatlarının Yapım, Bakım ve Onarım işlerinin tamamını kapsayan tüm teknik detaylar ile uygulama esasları saha personellerine “Halk Eğitim Merkezi” tarafından yetkilendirilmiş alanında uzman teknik personeller tarafından aktarılacağı öğrenildi.