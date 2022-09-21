Manisa'da kaliteli hizmet için araç bakımlarına devam

MASKİ Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan araç, iş makinası ve motosikletlerin daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla periyodik olarak tamir ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan araç, iş makinası ve motosikletlerin daha güvenli bir şekilde çalışmalarını yürütmek adına tamir ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde hem kurum bütçesine katkı sağlanıyor hem de aksaklıklar ivedi bir şekilde çözümleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde, MASKİ 17 ilçede hayata geçirilen çalışmalar esnasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda bünyemizde bulunan iş makinesi ve ekipmanların kontrollerini kendi kaynaklarımızla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Böylece hem arızalara hızlı bir şekilde müdahale etmiş oluyor hem de kurum bütçemize katkı sağlıyoruz” diye konuştu.