Manisa'da Kale Mahallesi'nde dere temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kale mahallesinde dere temizliği gerçekleştirerek, oluşabilecek taşkınlara karşı önlem aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Şehzadeler ilçesine bağlı Kale mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı.

Yapılan çalışma ile dere yatağında oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alındı. Mahalle muhtarı İsa Bozdağ, çalışmadan memnun kaldıklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti