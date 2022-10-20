Son Dakika
Manisa'da Kale Mahallesi'nde dere temizliği
Yerel 20.10.2022, 16:06
MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kale mahallesinde dere temizliği gerçekleştirerek, oluşabilecek taşkınlara karşı önlem aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Şehzadeler ilçesine bağlı Kale mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı.
Yapılan çalışma ile dere yatağında oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alındı. Mahalle muhtarı İsa Bozdağ, çalışmadan memnun kaldıklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti
17
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Ekim 2022
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Brentford
|11
|14
|10. Crystal Palace
|10
|13
|11. Bournemouth
|11
|13
|12. Fulham
|10
|12
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|9
|9
|17. Aston Villa
|10
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Nottingham Forest
|11
|6
|20. Leicester City
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Real Sociedad
|10
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Villarreal
|9
|15
|8. Valencia
|10
|15
|9. Osasuna
|9
|13
|10. Rayo Vallecano
|10
|12
|11. Real Valladolid
|10
|11
|12. Sevilla
|10
|10
|13. Celta Vigo
|10
|10
|14. Espanyol
|9
|9
|15. Mallorca
|10
|9
|16. Getafe
|10
|9
|17. Girona
|9
|8
|18. Almeria
|9
|7
|19. Cadiz
|10
|7
|20. Elche
|10
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü