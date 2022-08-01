Manisa'da kaçak yapıyla mücadele sürüyor

Manisa Valiliği tarafından yürütülen kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile birlikte yürütülen hazır beton firmalarının denetlenmesi ve izinsiz beton dökümünün engellenmesi çalışmalarına devam ediliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa il genelinde kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Manisa Valiliği tarafından yürütülen kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile birlikte yürütülen hazır beton firmalarının denetlenmesi ve izinsiz beton dökümünün engellenmesi mücadelelerine devam ediliyor.

Konu hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan düzenlemeler ile birlikte Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yetki belgesine sahip beton firmalarından hazır beton satın almak isteyen kişi, tüzel kişi veya kurumların ilgili ilçe belediyesinden beton taşıma ve güzergah izin belgesi alması gerekiyor" dedi.

Beton satın almak isteyen vatandaşların ilgili ilçe belediyelerine başvurarak taleplerini sisteme kayıt ettirdikten ve belgelerini düzenlettiklerini belirten Daire Başkanı Hüseyin Üstün, "Vatandaşların sonrasında Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza gelerek taleplerinin uygun görülmesi durumunda belgelerini onaylatıyorlar ve bu şekilde beton satın alma izinleri düzenlenmiş oluyor. Çalışma ile ilgili hem faaliyet gösteren firmalardan hem de vatandaşlardan olumlu dönüşler alıyoruz" diye konuştu.