Manisa'da kabir ziyaretlerinde gül suyu ile karşılama

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde mezarlık ziyareti yapan vatandaşları gül suyuyla karşıladı.MANİSA (İGFA) - Bayram öncesi il genelindeki tüm mezarlıkların bakım, onarım ve temizliği konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için seferber oldu.

Arife günü olmasıyla birlikte yaşanan yoğunluk üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, kabir ziyareti yapan vatandaşlara gül suyu ikram etti.

Ayrıca vatandaşlara Yasin-i Şerif ve çiçek de armağan edildi. Oldukça temiz bir ortamda kabir ziyaretini gerçekleştirdiklerini ifade eden vatandaşlar, hediyeler ve ikramlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.