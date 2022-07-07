Manisa'da kabir ziyaretleri için ücretsiz ring

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri için bu bayram da mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyecekMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl bayram arifesinde ve bayramın 1. günü düzenlediği ücretsiz ring seferleri bu yıl da yapılacak.

Ücretsiz ring seferi il merkezinde 2 ayrı güzergâh halinde gerçekleştirilecek. Ücretsiz ring seferlerinden vatandaşlar, arife günü ve bayramın birinci gününde yararlanabilecekler.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat sağlaması için ücretsiz ulaşım sağlanacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “8 Temmuz Arife günü ve bayramın 1. günü olan 9 Temmuz Cumartesi günü 09.00-20.00 saatleri arasında belirlenen başlangıç ve bitiş duraklarından gidiş-dönüş şeklinde her saat başı mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz taşıma hizmeti vereceğiz. Benzer uygulama ilçelerimizde de yapılacaktır. İlçelerimizden mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımız ilçe ulaşım birimimizden güzergah ve saat bilgilerini alabilirler. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.