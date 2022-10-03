Manisa'da itfaiye çavuşuna mesai arkadaşlarından 'geçmiş olsun' ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, şube müdürleriyle birlikte, geçtiğimiz Temmuz ayında Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında ayaklarından yaralanan İtfaiye Çavuşu Musa Güzel’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz Temmuz ayında, Yunusemre ilçesinde yer alan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ederken ayağından yaralanan İtfaiye Çavuşu Musa Güzel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından evinde dinlenmeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, şube müdürleriyle birlikte evinde istirahatte olan Güzel’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Güzel’in sağlık durumu hakkında bilgi alan İnal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da ileterek, “En kısa sürede iyileşerek aramıza dönmen için dua ediyoruz” dedi.

Ziyareti dolayısıyla Daire Başkanı ve Şube Müdürlerine teşekkür eden Çavuş Musa Güzel de, sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.