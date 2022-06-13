Manisa'da iş makinelerine periyodik kontrol

Manisa'da iş makinelerinin periyodik kontrolleri yapıldı.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğünün, araç filosunda bulunan iş makine ve ekipmanlarının çalışma ortamlarında daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak adına periyodik kontrolleri yapıldı.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma sayesinde araç filosunda bulunan iş makinelerinin periyodik bakımları yapılarak trafik kanun ve yönetmeliğine uygun hale getirildi.

İlgili yönetmelik gereği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkili kıldığı Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) İş Ekipmanları Periyodik Muayene Eğitim Uzmanlığı belgesini geçtiğimiz yıllarda alan idare, bünyesindeki iş makinesi ve ekipmanlarının kontrollerini kendisi yapmaya devam etti.

Eskiden yetkili kurumlara yaptırılan çalışma artık idare bünyesinde yapan MASKİ, kurum bütçesine katkı sağlamaya devam etti.