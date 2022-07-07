Manisa'da ilçe şeflerinden aylık toplantı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılı Temmuz ayı ilçe şefleri toplantısı Genel Müdür Burak Aslay başkanlığında gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hizmet kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için aylık ilçe şefleri toplantılarını düzenli bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2022 yılı Temmuz ayı ilçe şefleri toplantısı MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığında gerçekleştirildi.

Aslay’a, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, İçme Suyu Dairesi Başkan Vekili Recep Günay ve şube müdürleri eşlik etti. Toplantıda ilçelerde gerçekleştirilen yatırımlar ve genel işleyişe ilişkin konular değerlendirildi. Ayrıca Kurban Bayramı süresince MASKİ’nin sorumluluk sahası içerisinde bulunan alanlarla ilgili nöbetçi ekiplerin görev başında olacakları vurgulandı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, ilçe şefleriyle koordineli çalışarak, ilçelerde gerçekleşen çalışmaların da yakından takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.