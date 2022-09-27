Manisa'da içme suyu kesintilerine yönelik MASKİ'den açıklama

MASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinde yaşanan su kesintilerinin diğer altyapı çalışması gerçekleştiren elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon firmalarının yaptığı kazılar sırasında içme suyu hatlarına zarar vermelerinden dolayı kaynaklandığı yönünde kamuoyunu bilgilendirdi. Hatta zarar veren kurumlara cezai işlem uygulanıyor.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon gibi firmaların yaptığı altyapı çalışmaları sırasında hatlara zarar vermelerinden kaynaklı su kesintisine ve su kayıplarına neden oldukları durumlar için cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon firmalarına yapacakları derin kazılar öncesinde hatların geçtiği güzergahlar noktasında bilgilendirmede bulunulduğunu, AYKOME ve ilçe belediyeleri üzerinden yapılan başvurulara MASKİ’nin sorumlu birimleri tarafından hatların güzergahları ve derinlikleri ilgili firmalara verildiğinin altı çizildi.

Yapılan kazılar sırasında ne yazık ki hatların zarar görebildiği belirtilen açıklamada, "Son günlerde Yunusemre Yeni Mahallede bir telekomünikasyon firması ile Saruhanlı’da doğalgaz hattı döşeyen firmanın içme suyu hatlarına zarar vermesinden kaynaklı su kesintileri yaşanmıştır. İdare olarak içme suyu arıza ekiplerimiz zarar gören hatların tamiratını ivedi bir şekilde yaparken, 185 Çözüm Merkezine gelen tüm talepler de cevaplandı ve sular verildi. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.