Manisa'da huzurevi personeline temel yangın eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa Huzurevi Vakfı Özel Huzurevi’nde görevli personele temel yangın eğitimi verdi.MANİSA (İGFA) - Yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Eğitimler kapsamında talep üzerine, Manisa Huzurevi Vakfı Özel Huzurevi’nde görev yapan personele, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmeni Mehmet Ateş tarafından temel yangın eğitimi verildi.

Eğitimin bitiminde uygulamalı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitim alan Huzurevi Vakfı personelleri, yangına ilk müdahaleyi ve yangın söndürmeyi temel ve uygulamalı olarak öğrenmiş oldu.