Manisa'da haşere ile mücadele toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 17 ilçede görev yapan ekip ve bölge sorumluları ile toplantı gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü, 17 ilçede görev alan ekip ve bölge sorumluları ile toplantı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak, ekip ve bölge sorumluları katıldı.

Toplantıda, katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da aynı özen ve hassasiyet ile uygulamalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda sizlerin sahadaki gözlemleriniz bizim için yol haritası olacaktır. Üreme kaynaklarının tespiti, uygulama periyotları ile vatandaşlarımızdan gelen talepler göz önüne alınarak, yerinde ve zamanında müdahale ile vektör üreme kaynaklarını azaltıp, vatandaşlarımızın rahat bir yaz sezonu geçirmesini hedeflemekteyiz” dedi. Konuşmanın ardından toplantıda, il genelinde yapılan biyosidal ürün uygulama hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.