Manisa'da 'Hal Denetim Ekibi'ne gece ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Turgutlu, Alaşehir, Salihli ve merkez hal denetim ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal denetim ekipleri, şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek, üreticinin ve tüketicinin hakkını korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş ve Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız ile birlikte denetim ekiplerine gece ziyareti gerçekleştirdi.

Turgutlu, Alaşehir, Salihli ve merkez hal denetim ekiplerini ziyaret eden Öztozlu, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, hediye takdim etti.

Amaçlarının üreticiyi, korumak, haksız rekabetin ve kayıt dışının önüne geçmek olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, özveriyle çalışan personele Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti, teşekkür etti.